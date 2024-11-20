محاضرة مع المخرج جيم شيريدان في مهرجان القاهرة السينمائي اليوم

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، في الساعة الـ4 عصر اليوم الأربعاء، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، محاضرة مع المخرج السينمائي المتميز جيم شيريدان، وذلك ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

محاضرة جيم شيريدان يديرها الناقد السينمائي محمد طارق، وتناقش الجلسة ضمن مهرجان القاهرة السينمائي التأثير العظيم للمكان على السرد السينمائي، ويشتهر شيريدان بأفلامه التي تحتفي بالمكان وتأثيره العميق في النفس.

وخلال المحاضرة بدار الأوبرا المصرية، يشارك جيم شيريدان بخبرته ورؤيته الفنية حديثًا مطولًا ويحكي كيف تساهم المناظر الطبيعية المادية والثقافية والعاطفية للمكان في تطوير الشخصية والحبكة والنغمة البصرية والعاطفية العامة للفيلم.

أيام القاهرة لصناعة السينما

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم.

صناعة السينما

وتشهد فعالية أيام القاهرة لصناعة السينما، مشاركة متميزة من مخرجين ومنتجين وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، ما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدةن ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.