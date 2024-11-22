سيارة بأقل سعر ممكن.. خطوات الاشتراك في مزاد بيع مركبات حكومية من المالية

لطالما كانت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية تحرص على تنظيم مزادات علنية لبيض سيارات وبضائع في مزاد علني بأفضل سعر ممكن، الأمر الذي جعلها تعلن تنظيم مزاد علني لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية يوم 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون ذلك أول مزادات الهيئة في شهر ديسمبر.

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية كل التفاصيل الخاصة بالمزاد العلني لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية يوم 8 ديسمبر، ونوضح من خلال هذا التقرير أنواع السيارات وماركاتها، والبضائع المعروضة في المزاد العلني، بالإضافة إلى شروط الاشتراك في المزاد، كالتالي:

أنواع السيارات المعروضة في مزاد الهيئة العامة للخدمات الحكومية

وعن السيارات المعروضة للبيع في المزاد العلني، فتتمثل في سيارات بيك أب ونقل وجرار زراعي ومقطورات ماركات «بيدفورد، روماني، تويوتا، بيلاروسي، ماهيندر، كانتر، سوزوكي، ميتسوبيشي، كيا، فورد»، وتأتي جميع السيارات والمركبات من ماركات وموديلات وطرازات مختلفة.

بضائع الجهات الحكومية المعروضة في مزاد الهيئة العامة للخدمات الحكومية

أما بالنسبة لبضائع الجهات الحكومية المعروضة في المزاد، فتتمثل في «بطاريات، تكييفات، خشب كسر، أدوات سباكة، أثاث، قطع غيار سيارات، أدوات مطبخ مائدة، مسامير وصواميل، حديد وصاج وزهر خردة، كشافات وترنسات، كاوتش، جراكن، أدوات كهرباء، أجهزة كمبيوتر ولوازمها، براميل، أعمدة إنارة، ماكينات تصوير مستندات، أجهزة كهربائية.

شروط الاشتراك في المزاد العلني

- تنظم جلسة المزاد العلني بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، بالجيزة في تما الساعة 12 ظهرا.

- يصل مبلغ تأمين دخول المزاد إلى 10 آلاف جنيه.

- يتم دفع مبلغ 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، والبيع يكون دون عمولة.

- وتتوافر كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية الموجودة في أبراج وزارة المالية امتداد شارع رمسيس برج 2.