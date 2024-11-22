سبب استبعاد عمر كمال قبل ساعات من مواجهة الأهلي والاتحاد

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد عمر كمال عبد الواحد بشكل مفاجئ، خلال الساعات الماضية، من قائمة الأحمر، والتي ستواجه الاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز «دوري NILE» لموسم 2024-2025.

إصابة جديدة في الأهلي قبل ساعات من لقاء الاتحاد

ويرجع السبب وراء استبعاد عمر كمال عبد الواحد من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، بعد إصابته بنزلة برد خلال الساعات الماضية اضطرت المدرب السويسري لإبعاده عن المواجهة.

غيابات الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الدوري

بدوره، استبعد كولر 7 لاعبين آخرين، بخلاف عمر كمال عبد الواحد، هم: «يوسف أيمن ومصطفى مخلوف ومصطفى أبو الخير لأسباب فنية، ووسام أبو علي وأشرف داري ومحمد عبد الله ومحمد هاني للإصابة».

وشملت قائمة الأهلي لمباراة الاتحاد كل من: «محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفي شوبير ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وبيرسي تاو وإمام عاشور وعمر الساعي وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وسمير محمد وأحمد نبيل كوكا ويحيى عطية الله وكريم الدبيس ومروان عطية ورضا سليم وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة».

ويلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الثامنة مساء اليوم على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري NILE.

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