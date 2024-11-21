كولر يعلن قائمة الأهلي للمرة الأولى.. واستبعاد 6 لاعبين في مواجهة الاتحاد السكندري

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، الإعلان للمرة الأولى عن قائمته منذ توقيع عقود تدريب القلعة الحمراء، وجاء ذلك قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من دوري NILE.

وجاءت قائمة النادي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

الدفاع: خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

الوسط: مروان عطية، رضا سليم، بيرسي تاو، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا، سمير محمد.

قائمة المستبعدين من مباراة الأهلي والاتحاد

فيما قرر كولر استبعاد لاعبين لأسباب مختلفة بين الإصابة والقرار الفني وجاءت قائمة المستبعدين في المباراة على النحو التالي :

مصطفى مخلوف، يوسف أيمن حافظ، عمر كمال عبدالواحد، وسام أبوعلي، مصطفى أبوالخير، أشرف داري.

كان الأهلي قد استهل مشواره في الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على زد بهدف دون ‏مقابل، وستكون مباراة الغد هي مباراة الصدارة بين الفريقين خاصة أن الأهلي يتصدر بفارق الأهداف عن الزمالك والاتحاد السكندري أصحاب الـ6 نقاط.