قرار كهربا الجديد يشعل الأهلي.. و«5 أسابيع» على صفيح ساخن

شهدت الساعات الماضية داخل النادي الأهلي قرار جديد من محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب النادي الأهلي، بعدما كشف مصدر مطلع داخل القلعة الحمراء ومقرب من اللاعب، أن الأخير يفكر بجدية في اتخاذ قرار قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح المصدر المطلع في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن محمود كهربا، سيمهل المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لمعرفة مصيره من المشاركة مع الفريق بشكل منتظم أم سيظل على دكة البدلاء كما هو الوضع الحالي.

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وأكد أن كهربا يرفض عدم المشاركة، وسينتظر حتى ديسمبر المقبل، وحال عدم مشاركته بشكل أساسي مع الأهلي والحصول على فرصة في المباريات سيتخذ قرارًا بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف المصدر أن كهربا تحمل الكثير خلال الفترة الماضية، من عدم المشاركة، ودفع غرامة الزمالك والتي قُدرت بملايين الجنيهات، ثم غرامة في بطولة السوبر المحلي بمليون جنيه والتي خفضت لـ500 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة يرغب في المشاركة بشكل أساسي ومساعدة الفريق في الانتصارات والتتويج بالبطولات، وحال عدم تحقيق ذلك سيرحل عن القلعة الحمراء.

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واختتم المصدر أن كهربا يمتلك أكثر من عرض من الخليج، وحال عدم وضوح الرؤية واستبعاده من التشكيل الرسمي سيطلب الرحيل عن الفريق ولو على سبيل الإعارة، لضمان المشاركة في المباريات.