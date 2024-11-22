محافظ القاهرة: افتتاح سوق اليوم الواحد في الأميرية الأسبوع المقبل

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، افتتاح ثالث أسواق اليوم الواحد بالأميرية الأسبوع المقبل، وذلك عقب افتتاح سوقي حلوان ومدينة نصر، حيث يتم استهداف الأماكن الأعلى في الكثافة السكانية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين بالتخفيضات المقدمة والعمل على توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتعاون مع وزارة التموين، والغرفة التجارية، وشركات القطاع العام والخاص، والمبادرات المجتمعية المختلفة.

توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي، وتخفيض السعر، حيث تقل أسعار معروضات أسواق اليوم عن الأسواق الأخرى، لدخول العديد من الشركات الأخرى في المنافسة.

كما أكد أن الأجهزة التنفيذية كافة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم، داعيا المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأسبوعية من أسواق اليوم الواحد، والاستفادة من التخفيضات التي تصل إلى أكثر من30% عن مثيلاتها في الأسواق.

تخفيضات 30% على أسعار السلع

وأشار محافظ القاهرة إلى أن التواجد في السوق متاح لكل العارضين، سواء شركات القطاع العام أو الخاص والجمعيات الأهلية وتجار سوق العبور، بشرط أن تقل أسعار المنتجات عن 30% من مثيلاتها في السوق.

وأضاف أن سوق اليوم الواحد يستهدف إلغاء الحلقات الوسيطة بين المنتح والمستهلك لتقليل التكلفة، مضيفًا أن السوق الذي شارك فيه أكثر من 50 سيارة لبيع السلع الغذائية للمواطنين سيتم إقامته كل يوم جمعة بنفس المنطقة.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة في الأحياء كافة، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بجميع مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار.

يذكر أن سوق اليوم الواحد الذي تم افتتاحه صباح اليوم الجمعة، يعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ويتم الدفع فيه بأكثر من 50 سيارة قابلة للزيادة بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين لبيع السلع الأساسية، مثل الزيت والسكر والأرز والمسلي والمكرونة والمنظفات والصابون، إلى جانب اللحوم الطازجة والدواجن والأسماك والألبان والجبن والخضار والفاكهة والعصائر والعسل والبقوليات، إلى جانب توافر البيض بسعر 150 جنيها للطبق.