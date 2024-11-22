فنانون حضروا فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 (صور)

على مدار 8 أيام استمرت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، محتضنة نخبة من صناع السينما والفنانين، مقدمة برنامج حافل بالندوات والعروض السينمائية التي ناقشت أحدث التطورات في عالم السينما وكانت مليئة بالندوات والأنشطة الفنية.

فنانون حضروا فعاليات مهرجان القاهرة في دورته الـ45

حضر عدد كبير من الفنانين فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، وظهر كل من الفنان باسم سمرة ورانيا يوسف في ندوة المخرج يسري نصر الله، فضلا عن حضور الأخيرة فعالية السجادة الحمراء لفيلم مين يصدق.

وحضر الثنائي الفنان خالد النبوى وابنه نور، اللذان ترددا على الحضور في فعاليات المهرجان، وحرصت الفنانة يسرا على حضور ندوة توقيع كتاب ميرفت أبو عوف على هامش المهرجان.