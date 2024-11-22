في ذكرى ميلاده.. محطات بارزة في حياة فطين عبد الوهاب مخرج الكوميديا الأول

تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الراحل فطين عبد الوهاب، الذي يعتبر واحد من أعظم مخرجي السينما المصرية، ويعرف بحسه الكوميدي الذي ميز العديد من أفلامه، وجعل له مكانة خاصة بين مخرجي السينما، ومن بين أهم أفلامه التي دخلت قائمة أفضل 100 فيلم مصري «الزوجة الـ13» و«مراتي مدير عام».

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين رجائي رمزي ومنة الشرقاوي، تقريرًا بعنوان «في ذكرى ميلاده.. محطات بارزة في حياة المخرج «فطين عبد الوهاب» صاحب اللمسة الكوميدية في السينما المصرية»، توضح فيه أن فطين عبد الوهاب وُلد في أسرة فنية، و تولى دفة الإخراج ليضيف رصيدًا كبيرًا للسينما المصرية بلغ 57 فيلمًا.

فطين عبد الوهاب وُلد في أسرة فنية

وقال التقرير، إن فطين عبد الوهاب وُلد في أسرة فنية، فهو شقيق الفنان الراحل سراج منير، والمخرج والناقد السينمائي حسن عبد الوهاب، وبدأ مشواره الفني كملاحظ سيناريو، ثم ارتقى ليصبح مساعد مخرج مع عدد من المخرجين السينمائيين البارزيين مثل أحمد سالم ومحمود ذو الفقار.

فطين عبد الوهاب ارتبط اسمه بالفنان إسماعيل ياسين

ولفت التقرير، إلى أنه في أواخر الأربعينات تولى المخرج فطين عبد الوهاب دفة الإخراج ليضيف رصيدًا كبيرًا للسينما المصرية بلغ 57 فيلمًا، وارتبط اسمه ارتباط وثيق بالفنان إسماعيل ياسين، حيث تعاون معه في 16 فيلمًا، من بينها الجيش والطيران والأسطول البحري وبيت الأشباح والآنسة حنفي وابن حميدو والعتبة الخضراء.

فطين عبد الوهاب كون مع الفنانة شادية وصلاح ذو الفقار ثنائيًا ناجحًا

وأشار التقرير، إلى أن فطين عبد الوهاب كون مع الفنانة شادية وصلاح ذو الفقار ثنائيًا ناجحًا، حيث قدما معًا مجموعة من الأفلام التي حققت نجاحًا بالغًا، مثل مراتي مدير عام.