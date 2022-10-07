وليد سيف عن فطين عبد الوهاب بمهرجان الإسكندرية: موهبة متفردة

عقدت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، اليوم ندوة لتكريم أسماء النجوم الراحلين، وهم سمير صبري، إسماعيل ياسين، المخرج فطين عبد الوهاب، المونتير سعيد الشيخ، الموسيقار علي إسماعيل، مديرة التصوير أبية فريد، وقام بإدارة الندوة الناقدة فايزة هنداوي.

وتحدث الدكتور وليد سيف عن المخرج فطين عبد الوهاب قائلا: «أتحدث عن الكوميديا بحرج لأن الكاتب والمخرج فاروق صبري متواجد بالصالة وأيضا سامح سر الختم، وكتابي عن فطين عبد الوهاب كنت أراه في البداية أمرا سهلا، ولكن حينما أعدت دراسته اكتشفت أنني كنت على خطأ في بعض المواد، فبحثت عن هذه الموهبة المتفردة، وإذا بحثت عن أي استفتاء في مجال الكوميديا لابد وأن تجد أعمال فطين عبد الوهاب مستحوذة».

تبني قضايا المرأة

وأضاف خلال الندوة بـ مهرجان الإسكندرية السينمائي: «فطين مسيرة خاصة جدا، بدأ حياته ضابط جيش، ولكن في لحظة قرر أن يترك عمله ويتجه إلى السينما، وبدأ كمساعد مخرج، واستطاع أن يقدم نفسه سريعا لانتمائه لعائلة فنية، وبعدها قدم فطين عبد الوهاب مجموعة من التحف الخالدة التي لا تنسى، ومنها فيلم الأنسة حنفي».

تعاون مع إسماعيل ياسين

واستكمل الحديث قائلا: «فطين عمل مع الفنان إسماعيل ياسين، وسنجد أن إنجازه في السينما كان معه، وفي الآنسة حنفي نجح في أن يوظف إسماعيل كجزء من العمل بعيدا عن حركاته المعتادة في أفلامه، وقدم عظماء الفنانين في أفلام كوميدية وأثبت أن الكوميديا موقف».

أفلامه لا تخلو من طرح القضايا

واختتم دكتور وليد سيف حديثه بالندوة قائلا: «أفلام فطين عبد الوهاب لا تخلو من قضية حقيقية رغم الكوميديا، وتبني قضايا المرأة في أفلامه».