انطلاق قافلة دعوية إلى مدينة بيلا بكفر الشيخ (صور)

انطلقت فعاليات القافلة الدعوية، اليوم الجمعة، إلى مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، من مسجد المرسي ببيلا، برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

فعاليات القافلة الدعوية

جاءت القافلة الدعوية بإشراف وبمشاركة الشيخ معين رمضان محمد، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وحضور أيمن غالي رئيس مركز ومدينة بيلا، والدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة، والشيخ ياسر شعبان خطاب، مدير إدارة الإدارات، والشيخ أحمد حنبل، مدير إدارة الإرشاد الديني، والشيخ عبد الوهاب أبو صالح، مدير إدارة أوقاف بيلا.

وقامت القافلة ببعض الأنشطة الدعوية المهمة بجانب خطبة الجمعة منها عقد مقرأة القرآن الكريم للأئمة بمسجد المرسي، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور، وعقد برنامج لقاء الجمعة للطفل، وعقد مجلس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بجميع المساجد التي شاركت في القافلة.

التزام المساجد بالخطبة الموحدة

وأكد الشيخ معين رمضان محمد، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة التي جاءت تحت عنوان «أَنْتَ عِنْدَ اللهِ غَالٍ»، وكذلك بالوقت المحدد لها على مستوى المحافظة، ولم يتم رصد أي مخالفات.