رسالة مؤثرة من كفر الشيخ للاعبه الراحل محمد شوقي: ترك بصمة في قلوبنا والملعب

وجَّه نادي كفر الشيخ رسالة خاصة ومؤثرة للاعبه الراحل محمد شوقي، والذي توفي منذ أيام قليلة، إثر إصابته بأزمة قلبية، في وقت سابق.

وكان محمد شوقي، مهاجم فريق كفر الشيخ الراحل، قد توفي منذ أيام بأحد المستشفيات، عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، خلال المباراة التي جمعت فريقه أمام القزازين بدوري الدرجة الثانية.

رسالة مؤثرة من كفر الشيخ للاعبه الراحل

وعلَّق نادي كفر الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في المباراة المقبلة، نفتقد أحد أفراد عائلة النادي، الذي ترك بصمة في قلوبنا وعلى أرض الملعب، سنلعب بروحك دائماً، وذكراك ستبقى معنا دائمًا، رحمة الله عليك».

وكان أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد أمر في وقت سابق بفتح تحقيق عاجل بشأن وفاة الراحل محمد شوقي، لاعب فريق كفر الشيخ، كما أمر «صبحي» بتوجيه الدعم اللازم للاعب وأسرته وأبنائه.