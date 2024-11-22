محافظ القاهرة يزور متحف ركن فاروق في حلوان

زار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، متحف ركن فاروق عقب افتتاحه سوق اليوم الواحد بحلوان.

مقتنيات الأسرة الملكية

وتفقد محافظ القاهرة خلال الزيارة مقتنيات المتحف المختلفة، ويعد ركن فاروق بحلوان من المتاحف المميزة، والذي يعرض عددًا من مقتنيات الأسرة الملكية الفريدة، كما يعد متحف ركن حلوان أحد التحف المعمارية للمباني الملكية، التى شيدها الملك فاروق الأول عام 1942، لتكون استراحة شتوية له صُممت على هيئة قارب يرسو على شاطئ النيل.

كما يوجد به مرسى نهري لاستقبال اليخوت والسفن الكبيرة، وحديقة تضم برجولة خشبية، وأكثر من 30 نوعا من أشجار المانجو النادرة التي جُلبت من ألبانيا لزراعتها بالقصور الملكية.

تحويل الاستراحة لمتحف

بدأت فكرة تحويل الاستراحة إلى متحف عام1976، بعد ضمها إلى قطاع المتاحف، بالمجلس الأعلى للآثار، وتم تطويره وترميمه عام 2016. ويضم المتحف عددا من القاعات إضافة إلى شرفة كبيرة وجناحًا للنوم، ويُعرض داخل هذه القاعات مجموعة قيمة من المقتنيات الملكية من أثاث، تحف، تماثيل، ولوحات، بالإضافة إلى المقتنيات الملكية المنقولة من استراحة الملك فاروق بالهرم.