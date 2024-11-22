ضبط تشكيل عصابي متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام 9 عناصر إجرامية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بحيازتهم قطع أثرية، وطلب مبالغ مالية منهم لاستكمال أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، واتخاذهم لفيلا مستأجرة بدائرة قسم شرطة بدر كمقر لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على العديد من المضبوطات، أبرزها مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية وكمية من الأوراق الملونة بحجم الأوراق المالية و3 هواتف محمولة، وبفحصها فنيا تبين احتوائهم على مقاطع لقطع أثرية للبيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.