أزمة تضرب الإسماعيلي بشأن صرف مستحقات اللاعبين

شهدت الساعات الماضية أزمة داخل النادي الإسماعيلي، بسبب عدم إيفاء مجلس إدارة الدراويش برئاسة نصر أبو الحسن، بوعده بشأن صرف المستحقات الخاصة بمقدمات العقود في الموسم الحاري 2024-2025.

وتتعلق أزمة النادي الإسماعيلي الأخيرة بالمستحقات المالية الخاصة بلاعبي قلعة الدراويش، بعدما طالب اللاعبين بالحصول على مستحقاتهم جراء انتعاش خزينة النادي مؤخرا بـ50 مليون جنيه بعد انتقال عمر الساعي إلى الأهلي.

نجم الأهلي يثير أزمة داخل الإسماعيلي.. ورطة جديدة لـ«الدراويش»

وطالب لاعبو النادي الإسماعيلي الإدارة بالحصول على مستحقاتهم المالية في ظل الانتعاشة المالية من صفقة نجم الأهلي الحالي «الساعي»، خاصة أنه كان هناك اتفاقا حول صرف مقدمات العقود خلال الساعات الماضية، لكن الأمر لم يحدث حتى الآن.

وتخشى إدارة النادي الإسماعيلي أن تؤثر أزمة المستحقات المالية المتأخرة، بالسلب على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد استئناف بطولة الدوري، خصوصًا أن اللاعبين دائمًا ما يستفسرون من عماد سليمان المشرف على الكرة عن معاد صرف هذه المستحقات دون الحصول على إجابة شافية.

كان الإسماعيلي حصل على 50 مليون جنيه مقابل بيع «الساعي» للأهلي، ما دفع اللاعبين للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة التي تبلغ نحو 32 مليون جنيه مجتمعة.

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