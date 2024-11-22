ضبط 7 شركات سياحة غير مرخصة تنصب على المواطنين وتستولى على أموالهم

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد 7 شركات غير مرخصة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال الزعم بتنظيم برامج سياحية مختلفة بعدد من المحافظات والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم أختام وشعارات للشركات - جوازات سفر للمواطنين - بيانات بأسعار البرامج السياحية - كروت دعاية خاصة بتلك الشركات - دفاتر إيصالات استلام نقدية - أظرف مدون عليها أسماء الشركات - مجموعة كشوف بأسماء العملاء والبرامج المتعاقد عليها - لافتات وإعلانات للشركات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.