إغلاق مبانٍ حكومية في واشنطن وإلغاء رحلات طيران بعد التحذير من إعصار

أغلقت السلطات الأمريكية، مبانٍ حكومية في واشنطن، جراء هبوب إعصار كبير ورياح قوية، هددت سكان العاصمة، فيما أشارت الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية، إلى أن واشنطن ومحيطها ستكون تحت المراقبة المشددة.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى إغلاق السلطات، المكاتب الحكومية في واشنطن في وقت مبكر من أمس الاثنين بالتوقيت المحلي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تأجيل 4 آلاف و100رحلة جوية أمريكية

وكانت أكثر من ألف و100 رحلة جوية أمريكية أُلغيت، بينها 75 في مطار «واشنطن ريجان الوطني»، بنسبة 17% من الرحلات، كما تأجل 4 آلاف و100 رحلة جوية أمريكية أخرى، وفقا لما ذكره موقع «فلايت أوير» لتتبع الرحلات الجوية

وفي وقت سابق، أوضحت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أن العاصمة ستكون تحت المراقبة المشددة، حتى الساعة 09:00 مساء بالتوقيت المحلي «04:00 فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة».

وغطى التحذير من الإعصار كلا من ماريلاند وواشنطن ومعظم ولاية بنسلفانيا وفرجينيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وعاني أكثر من 700 ألف أمريكي من انقطاع الكهرباء في 8 ولايات أمريكية بسبب الطقس السيئ، فيما أشارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكي في نسختها باللغة الإنجليزية إلى وجود أكثر من 206 ألف أمريكي بدون كهرباء في ولاية جورجيا جنوبي شرق البلاد، و152 ألف آخرين في ولاية كارولينا الشمالية الواقعة شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق، حث العديد من مسؤولي الولايات الأمريكية، المواطنين على الاستعداد والبقاء في حالة تأهب بسبب الإعصار.