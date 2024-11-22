«الوثائقية» تعرض فيلم «بونابرت.. والأقدار» الليلة

تعرض القناة الوثائقية الفيلم الوثائقي «بونابرت.. والأقدار»، في الحادية عشرة من مساء اليوم، ويتناول الرحلة الملحمية للقائد الفرنسي الأشهر.

ونشرت القناة الوثائقية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، برومو الفيلم، الذي سيتناول رحلة القائد الفرنسي من كورسيكا إلى باريس ثم المنفى، وسيتطرق إلى عقلانيته ودقة حسابه، وهل كان في سباق دائما مع الموت أم أنه سعى إلى تجاوزه والخلود بعده.

وسيتناول الفيلم أيضا أبرز محاولات اغتياله وكيف نجا منها، وتفاصيل المشهد الأخير لامبراطور فرنسا في منفاه بجزيرة سانت هيلانا.