11 ماكينة طوارئ لتأمين التغذية الكهربائية لمباراة الأهلي والاتحاد

تجري شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء الاختبارات النهائية للتغذية الكهربائية باستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم قبل 3 ساعات من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري NILE.

تأمين التغذية الكهربائية لمباراة الأهلي والاتحاد

وأكد المهندس حسام عفيفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أنّ التجارب النهائية الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية للمباراة ستتم من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية، لافتا إلى أنه سيجري التأكد من تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري وغرف خلع الملابس للفرق والحكام في تمام الساعة السادسة مساء اليوم.

تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء

وأشارعفيفي إلى أنه سيتم مراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى استاد القاهرة الدولي وأعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد إضافة إلى إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب قبل انطلاق اللقاء مع تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء منها جزء على الشبكة و3 أخرى على 3 مولدات لدعم استاد القاهرة بـ8 ماكينات طوارئ.

تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية

أكد المهندس أشرف دسوقي، نائب رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وقطاع الشبكات، على تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية لملعب واستاد القاهرة والمنطقة المحيطة بالكامل، لافتا إلى أنّه تم تدعيم استاد القاهرة الدولي بـ8 ماكينات طوارئ إضافة إلى 2 ماكينة للبث المباشر وماكينة احتياطي ومولدات بقدرات كهربائية مختلفة لتأمين استقرار تغذية التيار.