«الكهرباء» تنهي تأمين التغذية الكهربائية لمباراة مصر وتنزانيا

أكد المهندس حسام عفيفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنّ الشركة قامت بإجراء التجارب النهائية الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية لمباراة منتخب مصر وتنزانيا بمتابعة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ونائبه المهندس أسامة عسران والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء والمقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن الاستعداد النهائية للمنتخب لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار، وتنطلق 13 يناير الجاري.

تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة

وقال عفيفي، لـ«الوطن»، إنّ التجارب النهائية الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية للمباراة تمت من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية، لافتا إلى أنه جرى التأكد من تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري وغرف خلع الملابس للفرق والحكام.

تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء

واكد عفيفي أنه تم مراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى استاد القاهرة الدولي وأعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد إضافة إلى إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب قبل انطلاق اللقاء مع تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء منها جزء على الشبكة و3 أخرى على 3 مولدات لدعم استاد القاهرة بـ8 ماكينات طوارئ.

تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية

وأكد المهندس أشرف دسوقي، نائب رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وقطاع الشبكات، تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية لملعب واستاد القاهرة والمنطقة المحيطة بالكامل، لافتا إلى أنّه تم تدعيم استاد القاهرة الدولي بـ8 ماكينات طوارئ إضافة إلى 2 ماكينة للبث المباشر وماكينة احتياطي ومولدات بقدرات كهربائية مختلفة لتأمين استقرار تغذية التيار.