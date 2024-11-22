ضبط تشكيل عصابي بالدقهلية تخصص في غش السبائك الذهبية وبيعها للمواطنين

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الدقهلية، عن تكوين (مالك محل لبيع المصوغات الذهبية ونجله، وعنصر إجرامي سبق اتهامه في عدد من القضايا الجنائية، أبرزها سرقة، وإخفاء مسروقات، وتزوير، وحريق عمد، ومخدرات)، مقيمين بمحافظة الدقهلية، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في غش وتقليد السبائك الذهبية وبيعها للمواطنين المترددين على محل الأول، بعيار مغاير لعيارها الأصلي، من خلال صهرها وإعادة خلطها بمعدن الفضة في الورشة، ملك الأخير.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، وبحوزتهم كمية من المضبوطات، أبرزها (2 سبيكة ذهبية «مغشوشة»، ومبالغ مالية، من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والأدوات والمعدات والخامات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.