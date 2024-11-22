خلال ساعات.. انطلاق حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45

ساعات قليلة، وينطلق حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، برئاسة الفنان حسين فهمي، والذي بدأت فعالياته 13 من نوفمبر الجاري، وشهدت ثراءً فنيًا وتنوعًا كبيرًا في المسابقات والأفلام، بثقافات مختلفة أضافت متعة خاصة للحضور.

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

ويشهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، الليلة، توافد عدد كبير من الفنانين ونجوم الفن من مختلف دول العالم، حيث يتم الإعلان عن الجوائز وأسماء المكرمين بالدورة الحالية، التي تضمنت العديد من المسابقات، من بينها مسابقة آفاق للسينما العربية التي تم استحداثها هذا العام لأول مرة، وجوائز مسابقة الأفلام القصيرة، جائزة الجمهور، وغيرها.

مهرجان القاهرة السينمائي الأعرق في الشرق الأوسط

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس «FIAPF».