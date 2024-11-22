تفاصيل جوائز مهرجان القاهرة السينمائي وقيمتها قبل ساعات من حفل الختام

ساعات قليلة، ويسدل الستار على الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة الفنان حسين فهمي، والذي انطلق في 13 نوفمير الجاري، وتميز برفع شعار الإنسانية، وتضامنه مع قضايا الوطن العربي، من بينها القضية الفلسطينية واللبنانية والسورية، وتقديم العديد من الأفلام السينمائية التي تعبر عنهم، إضافة لاختيارات سينمائية في عرضها العالمي الأول، ضمن فعاليات المهرجان.

ومن المقرر أن يشهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، خلال الساعات المقبلة، الإعلان عن جوائز الدورة الحالية والأفلام الفائزة والمكرمين، التي من بينها جوائز ذات قيمة مادية، والتي نكشف عن تفاصيلها في السطور التالية.

جوائز المهرجان للأقسام الرسمية للأفلام

الهرم الذهبي لأفضل فيلم، والتي تمنح للمنتج فقط.

الهرم الفضي، وهي جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وتُمنح لأفضل مخرج.

الهرم البرونزي، وتمنح لأفضل فيلم أول أو ثانٍ للمخرج.

جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو.

جائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني.

جائزة أفضل ممثلة.

جائزة أفضل ممثل.

جوائز مسابقة أسبوع النقاد الدولي للأفلام الطويلة

جائزة فتحي فرج، وتُمنح من قبل لجنة التحكيم الخاصة.

جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم، وتمنح لمخرج أفضل فيلم في المهرجان.

جوائز مسابقة الأفلام القصيرة

جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير، وتقدر قيمتها بـ5 آلاف دولار، وتمنح للمخرج.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

جائزة يوسف شريف رزق الله (جائزة الجمهور)

وتقدر قيمة الجائزة بـ15 ألف دولار، تُمنح لأحد الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية، مناصفة بين المنتج والشركة التي ستوزع الفيلم بمصر.

جوائز مسابقة آفاق السينما العربية

وهي الجائزة التي جرى استحداثها هذا العام لأول مرة، وتبلغ قيمتها 25 ألف دولار، ويحصل الفيلم الفائز الأول على 10 آلاف دولار منها.