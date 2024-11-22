اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. 27 جامعة مصرية بتصنيف «تايمز» العالمي للتخصصات البينية
كتب:
أحمد العانوسي
06:34 م | الجمعة 22 نوفمبر 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن»، غدا السبت، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسى»: ندعم موقف إسبانيا العادل إزاء القضية الفلسطينية
- مباحثات بين مصر والبنك الدولى لتطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر
- إدراج 27 جامعة مصرية بتصنيف «تايمز» العالمى للتخصصات البينية
- «التضامن»: 28 نوفمبر آخر موعد لاستقبال طلبات حج الجمعيات الأهلية
- وزير التموين: أسواق اليوم الواحد لبيع السلع بأسعار مخفّضة ستشمل جميع المحافظات
الصفحة الثانية
- «المركزى» يثبت سعر الفائدة.. ومصرفيون: القرار يجهض شائعات «التعويم» ويخفّض التضخم ويؤكد قوة الاقتصاد
- عبير فتحى: «جينيس» تحتضن المبادرات الصحية المصرية
- 7 أشهر قبل تنفيذ حكم «الإيجارات القديمة».. و«محلية النواب»: لجان لتحديد قيمة إيجار الوحدة وفقاً لضوابط وآليات التسعير
- من مخدر فى العمليات إلى مادة محظورة.. تفاصيل ضبط أكبر شحنة من «GHP»
- مصر ضمن أفضل 5 وجهات أفريقية فى الاستثمارات
- «المجلس الوطنى» يبحث ضمان الاستخدام الأمثل لـ«الذكاء الاصطناعى»
الصفحة الثالثة
- استجابة لـ «الجنائية الدولية»: دول أوروبية تستعد لتنفيذ اعتقال «نتنياهو وجالانت».. وقلق إسرائيلي من توسيع مذكرات المحكمة
- 12 شهيدا فى غارات إسرائيلية على «غزة» وإصابة 6 فى استهداف «كمال عدوان»
- جيش الاحتلال يجدد غاراته على بيروت.. و«حزب الله» يستهدف تجمعاته فى «كريات شمونة»
- أمريكا تبدأ حصار الدب الروسى.. و50 بنكا فى مرمى العقوبات الجديدة على موسكو
الصفحة الرابعة
- «شقة العمر» الحلم أصبح حقيقة
- 74 مليار جنيه حجم التمويل العقارى.. وأكبر طرح بـ78 ألف شقة
- خبراء: «طروحات الإسكان» خلقت انفراجة فى القطاع.. وحازت على إشادات دولية
- عضو «الاستثمار العقارى»: المدن الجديدة حجر الزاوية فى مواجهة التوسع السكانى والعشوائيات
الصفحة الخامسة
- «الرى».. مشروعات تؤمّن احتياجات المصريين من المياه
- «الوزارة»: قناطر أسيوط الجديدة ثالث أكبر مشروع على نهر النيل ورفع كفاءة منظومة «مصر الوسطى» لخدمة مليون و٦٥٠ ألف فدان
- خبراء: الدولة تستهدف زيادة المساحة الزراعية لـ12 مليون فدان والمحصولية لـ20 مليوناً
- متحدث «الرى»: استراتيجية 2037 تشمل محطتى المحسمة وبحر البقر لمعالجة مياه الصرف
الصفحة السادسة
- عمار على حسن: جيش إسرائيل.. دفاع أم عدوان؟ (2)
- النائب علاء عابد: قانون اللجوء.. القول الفصل
- جمال حسين: «نتنياهو».. WANTED
- مصطفى كفافى: «الروس والأوكران» وصراع الـ800 عام
- بلال الدوى: «سَلِّم نَفسَك» يا «نتنياهو»
- هدى رشوان: الكورة فى ملعب البنات
الصفحة السابعة
- الزمالك VS المصرى.. «جوميز» يتحدى «ماهر».. والأبيض يستعيد خدمات «زيزو»
- الفرصة الأخيرة.. «كهربا» يحسم مصيره مع الأهلى.. فحص طبى للمصابين.. و«كولر» يدرس «استاد أبيدجان»
- الخبرة تصنع الفارق.. الانتصار الأول هدف الجونة والمحلة.. و«بسيونى وسامى» يشعلان «الطلائع وسموحة»
- على صفيح ساخن.. مواجهات من نوع خاص بـ«البريميرليج» لتحسين المراكز
الصفحة الثامنة
- يوسف القعيد: أحمد عز ورحلة صعوده إلى القمة
- صدقة جارية.. الخير فى «بلطيم»: مصروف طلاب «ابتدائى» لمرضى الكبد
- «عمرو سعد» يبوح بذكرياته وأمنياته فى ندوته بـ«القاهرة السينمائى».. انعزالى.. ظلمنى
- خدعوك فقالوا «مخلفات».. تحف «عم ربيع» من «العرجون»: تراث بلدى
- «تكنيك الاستنساخ».. فى عشق الكاريكاتير.. «حسن» يحول الحبر للوحات تنبض