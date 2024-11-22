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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. 27 جامعة مصرية بتصنيف «تايمز» العالمي للتخصصات البينية

كتب:

أحمد العانوسي
06:34 م | الجمعة 22 نوفمبر 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن»، غدا السبت، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى»: ندعم موقف إسبانيا العادل إزاء القضية الفلسطينية

- مباحثات بين مصر والبنك الدولى لتطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر

- إدراج 27 جامعة مصرية بتصنيف «تايمز» العالمى للتخصصات البينية

- «التضامن»: 28 نوفمبر آخر موعد لاستقبال طلبات حج الجمعيات الأهلية

- وزير التموين: أسواق اليوم الواحد لبيع السلع بأسعار مخفّضة ستشمل جميع المحافظات

الصفحة الثانية

- «المركزى» يثبت سعر الفائدة.. ومصرفيون: القرار يجهض شائعات «التعويم» ويخفّض التضخم ويؤكد قوة الاقتصاد

- عبير فتحى: «جينيس» تحتضن المبادرات الصحية المصرية

- 7 أشهر قبل تنفيذ حكم «الإيجارات القديمة».. و«محلية النواب»: لجان لتحديد قيمة إيجار الوحدة وفقاً لضوابط وآليات التسعير

- من مخدر فى العمليات إلى مادة محظورة.. تفاصيل ضبط أكبر شحنة من «GHP»

- مصر ضمن أفضل 5 وجهات أفريقية فى الاستثمارات 

- «المجلس الوطنى» يبحث ضمان الاستخدام الأمثل لـ«الذكاء الاصطناعى»

الصفحة الثالثة

- استجابة لـ «الجنائية الدولية»: دول أوروبية تستعد لتنفيذ اعتقال «نتنياهو وجالانت».. وقلق إسرائيلي من توسيع مذكرات المحكمة

- 12 شهيدا فى غارات إسرائيلية على «غزة» وإصابة 6 فى استهداف «كمال عدوان»

- جيش الاحتلال يجدد غاراته على بيروت.. و«حزب الله» يستهدف تجمعاته فى «كريات شمونة»

- أمريكا تبدأ حصار الدب الروسى.. و50 بنكا فى مرمى العقوبات الجديدة على موسكو

الصفحة الرابعة

- «شقة العمر» الحلم أصبح حقيقة

- 74 مليار جنيه حجم التمويل العقارى.. وأكبر طرح بـ78 ألف شقة

- خبراء: «طروحات الإسكان» خلقت انفراجة فى القطاع.. وحازت على إشادات دولية

- عضو «الاستثمار العقارى»: المدن الجديدة حجر الزاوية فى مواجهة التوسع السكانى والعشوائيات

الصفحة الخامسة

- «الرى».. مشروعات تؤمّن احتياجات المصريين من المياه

- «الوزارة»: قناطر أسيوط الجديدة ثالث أكبر مشروع على نهر النيل ورفع كفاءة منظومة «مصر الوسطى» لخدمة مليون و٦٥٠ ألف فدان

- خبراء: الدولة تستهدف زيادة المساحة الزراعية لـ12 مليون فدان والمحصولية لـ20 مليوناً

- متحدث «الرى»: استراتيجية 2037 تشمل محطتى المحسمة وبحر البقر لمعالجة مياه الصرف

الصفحة السادسة

- عمار على حسن: جيش إسرائيل.. دفاع أم عدوان؟ (2)

- النائب علاء عابد: قانون اللجوء.. القول الفصل

- جمال حسين: «نتنياهو».. WANTED

- مصطفى كفافى: «الروس والأوكران» وصراع الـ800 عام

- بلال الدوى: «سَلِّم نَفسَك» يا «نتنياهو»

- هدى رشوان: الكورة فى ملعب البنات

الصفحة السابعة

- الزمالك VS المصرى.. «جوميز» يتحدى «ماهر».. والأبيض يستعيد خدمات «زيزو»

- الفرصة الأخيرة.. «كهربا» يحسم مصيره مع الأهلى.. فحص طبى للمصابين.. و«كولر» يدرس «استاد أبيدجان»

- الخبرة تصنع الفارق.. الانتصار الأول هدف الجونة والمحلة.. و«بسيونى وسامى» يشعلان «الطلائع وسموحة»

- على صفيح ساخن.. مواجهات من نوع خاص بـ«البريميرليج» لتحسين المراكز

الصفحة الثامنة

- يوسف القعيد: أحمد عز ورحلة صعوده إلى القمة

- صدقة جارية.. الخير فى «بلطيم»: مصروف طلاب «ابتدائى» لمرضى الكبد

- «عمرو سعد» يبوح بذكرياته وأمنياته فى ندوته بـ«القاهرة السينمائى».. انعزالى.. ظلمنى

- خدعوك فقالوا «مخلفات».. تحف «عم ربيع» من «العرجون»: تراث بلدى

- «تكنيك الاستنساخ».. فى عشق الكاريكاتير.. «حسن» يحول الحبر للوحات تنبض

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بقلم أحمد العانوسي