وظائف محافظة الجيزة للشباب.. التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل بشركة «ناسيتا» لخدمات اللوجيستيك، وذلك في إطار حرص الشركة على توفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات وبما يلبي طموحاتهم واهتمامتهم.

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، في شركة «ناسيتا» لخدمات اللوجيستيك، والتي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة

تطلب الشركة شباب للتعيين في المجالات الآتية:

- فني سيارات.

- ميكانيكي سيارات.

- كهربائي سيارات.

- فني غسيل سيارات.

- فني تشطيبات.

- فني تشطيبات.

- فني تكييف وكهرباء.

- عامل نظافة.

- سائق مندوب رخصة مهنية.

مندوب موتوسيكل.

الشروط المطلوبة للوظائف

أوضحت شركة ناسيتا لخدمات اللوجيستك أنه يشترط للتقديم للوظائف توافر الآتي:

- المؤهل يبدأ من دبلوم.

- السن من 25 وحتى 40 عام.

المميزات والحقوق

يحصل المقبولين في الوظائف على المميزات الآتية:

- حوافز شهرية.

- زيادة سنوية.

- بدل انتقال.

- وقت إضافي.

- تأمين طبي واجتماعي.

كيفية التقديم على الوظائف

أوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، أنه يمكن التقديم على الوظائف، من خلال التوجه على العنوان التالي: 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي، الدور الثاني.