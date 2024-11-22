ضعف المياه في بعض مناطق أسيوط للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن خروج مروق رقم (2) محطة مرشحات الوليدية من الخدمة، واحتمالية وجود ضعف في ضغط المياه خلال أوقات الذروة لسكان الأدوار العليا في منطقة الوليدية وقرى بحري بمركز أسيوط.

وأوضحت أن ضعف المياه يستمر لمدة 72 ساعة ابتداءً من مساء الجمعة 22 نوفمبر وحتى مساء يوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، وذلك للبدء في أعمال الغسيل وتطهير وتعقيم المروق في إطار الخطة الدورية لصيانة المروقات.

توفير بدائل لمياه الشرب

وأكدت الشركة، في بيان، أنه لتلبية احتياجاتكم ولضمان استمرارية الخدمة خلال فترة الصيانة لتوفير المياه بشكل مستمر خلال فترة الصيانة، قمنا بتشغيل مروق المياه رقم (1) بالكامل، وبالإضافه إلي تشغيل جميع محطات الارتوازي نرجو من عملائنا الكرام التعاون معنا وتفهم هذه الإجراءات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمة على المدى الطويل.

قنوات الاتصال بشركة مياه أسيوط

وناشدت الشركة العملاء بمنطقة الوليدية وقرى بحري مركز أسيوط، أن تتواصل مع جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/ والموبايل أبليكيشن، لاستقبال الشكاوى الإلكترونية على أتم الاستعداد لتلقي أي شكوى.