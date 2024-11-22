قطع المياه عن مناطق بالإسماعيلية والدقهلية للصيانة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قيام شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية والدقهلية، بقطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملهما للقيام بأعمال الصيانة وربط الخطوط.

مدة قطع المياه عن مناطق الإسماعيلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، قطع المياه عن عدد من المناطق بمحافظة الإسماعيلية، تشمل «البلابسة - الجبلاوي - المقادة الشرقية - المقادة الغربية - الهويس أبو راضي - أبو سنوي - غزالة - السواحل - القرارقرة - الزملوط - الحمادة»، اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم حتى الثانية عشر ظهر غدا، للقيام بأعمال ربط خطوط مياه الشرب المتعارضة مع معبر سرابيوم بمركز ومدينة فايد.

أسباب انقطاع المياه عن بعض قري مركز طلخا

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية انقطاع المياه عن بعض قرى مركز طلخا غدا السبت من الساعة 8.00 صباحاً حتى 3.00 مساء ولمدة 7 ساعات تقريباً عن المناطق التالية «جزء من قرية الطويلة - قرية كتامة» لقيام الشركة بأعمال ربط خط 630 الجديد القادم من شربين باتجاه طلخا على قرية كتامة.

تدبير احتياجات المواطنين والمصالح الحكومية من مياه الشرب

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب مشيرة إلى أنه في حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125.