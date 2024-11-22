زينة أشرف عبدالباقي تخطف الأضواء على الريد كاربت في ختام «القاهرة السينمائي»

بإطلالة مميزة، ظهر الفنان أشرف عبدالباقي رفقة ابنته المخرجة زينة، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، إذ خطفت الأنظار بفستان طويل أخضر اللون.

إطلالة ابنة أشرف عبدالباقي

لم تكن تلك المرة الأولى التي تظهر فيها المخرجة زينة عبد الباقي باللون الأخضر، ولكنها في حفل افتتاح فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي أيضا ظهرت رفقة والدتها على السجادة الحمراء، مرتدية بدلة خضراء اللون.

وشاركت زينة عبد الباقي في مهرجان القاهرة السينمائي بفيلم «مين يصدق» وهو أول تجربة إخراجية لها، وعرض خلال فعاليات المهرجان في دورته الـ45.

وتدور أحداث الفيلم حول «نادين» التي تتخلص من حالة الفراغ التي تعيشها بالتعرف على شاب محتال يُدعى باسم، يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتشارك نادين باسم في عمليات نصب ويتورطان في العديد من المشكلات، ما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.

فكرة فيلم «مين يصدق»

الفيلم هو فكرة زينة عبدالباقي، ومصطفى عسكر، وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبدالباقي، ومصطفى خالد بهجت، وبطولة شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، ويشهد الفيلم ظهورا مميزا للنجم الكبير أشرف عبدالباقي.

ويشهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، توافد عدد كبير من الفنانين ونجوم الفن من مختلف دول العالم، حيث يتم الإعلان عن الجوائز وأسماء المكرمين بالدورة الحالية، التي تضمنت العديد من المسابقات.