حسين فهمي وزوجته وصبري فواز أول حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

انطلقت منذ قليل، فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، بعد 8 ليال من سحر السينما، والتقاء الثقافات المختلفة من دول العالم، والتي انطلقت يوم 13 من نوفمبر الجاري، برئاسة الفنان حسين فهمي.

توافد الفنانين لحضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

وكان في مقدمة حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي على السجادة الحمراء كل من الفنان حسين فهمي وزوجته، الفنان صبري فواز، هاجر الشرنوبي، وعدد من الإعلاميين من بينهم عمرو الليثي، تامر أمين، جاسمين طه، وعدد آخر من ضيوف المهرجان والحضور.

توزيع جوائز مهرجان القاهرة السينمائي

ومن المقرر أن يتم توزيع جوائز مهرجان القاهرة الليلة، والتي تضم عددا كبيرا من المسابقات، من بينها جائزة الأفلام القصيرة، مسابقة آفاق للسينما العربية، جائزة الجمهور وغيرها، والتي تقام في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.