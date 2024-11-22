حسين فهمي يستقبل يسرا وأحمد حلمي بالأحضان في ختام «القاهرة السينمائي»

حرص عدد كبير من الفنانين، على حضور حفل ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، في دار الأوبرا المصرية، الليلة، الذي بدأت فعالياته يوم 13 نوفمبر الجاري، برئاسة الكبير الفنان حسين فهمي.

ظهور يسرا بالأزرق

وظهر في حفل ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنانة يسرا التي تظهر للمرة الأولى في المهرجان، بعد غيابها عن فعالياته في الأيام الماضية، وارتدت فستان أزرق اللون، وحرص حسين فهمى على استقبالها بكل ترحاب.

حسين فهمي يستقبل أحمد حلمي

من ضمن النجوم الذين حرصوا على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان أحمد حلمي، واستقبله بالأحضان حسين فهمي على «الريد كاربت».

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

من المقرر الإعلان عن الجوائز وأسماء المكرمين بالدورة الحالية من المهرجان، التي تضمنت العديد من المسابقات، من بينها مسابقة آفاق للسينما العربية، التي تم استحداثها هذا العام لأول مرة، وجوائز مسابقة الأفلام القصيرة، وجائزة الجمهور، وغيرها.

ومهرجان القاهرة السينمائي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والقارة الإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس «FIAPF».