حسين فهمي: تطوير مهرجان القاهرة السينمائي هدفي.. وبدأت التجهيز للدورة المقبلة

عبر الفنان حسين فهمي عن سعادته الكبيرة بتكريمه بجائزة جولدن جلوب في الساعات الماضية، مشيرًا إلى أنه فخر كبير له، لأن الجائزة تحمل اسم الفنان عمر الشريف، لافتًا إلى أنه حضر معه وعاصر بداياته في الفن، وكذلك مشاركته في هوليود ووصوله للعالمية.

حسين فهمي: مهرجان القاهرة مشروع مهم بالنسبة لي

وأضاف الفنان حسين فهمي، خلال لقائه مع قناة dmc، على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، الليلة، أنه لديه شغف كبير بالسينما منذ طفولته، وحرص على التنوع فى الدورة الحالية فى اختيارات الأفلام المختلفة، قائلاً: «أنا بحب السينما والمهرجان ده تحديدًا، وأشعر أنه مشروع مهم للغاية، لذلك أتولى كل مهامه، وأسعى للتطوير الدائم له، وأحضر من الآن للدورة المقبلة».

مهرجان القاهرة السينمائي الأعرق والأقدم

جدير بالذكر، أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس «FIAPF».