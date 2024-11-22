صبري فواز: مهرجان القاهرة السينمائي هو الأهم والأقوى فى الوطن العربي

قال الفنان صبري فواز إن مهرجان القاهرة السينمائي هو الأهم والأقوى في الوطن العربي، وهو ما جعله يترك الاحتفال بعيد ميلاده، لحضور حفل ختام المهرجان اليوم.

اكتساب خبرات والتعلم من الثقافات

وأضاف الفنان صبري فواز، خلال لقائه مع قناة dmc، على هامش حضوره حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي والمقام حاليًا بدار الأوبرا، أنه يحرص على مشاهدة الأفلام المختلفة في المهرجان من أجل كسب خبرات والتعلم من ثقافات الدول المختلفة، قائلًا: «لازم الواحد طول ما هو عايش يفضل يتعلم ومايحسش أنه اكتفى».

وأضاف الفنان صبري فواز، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي أن هناك العديد من الشخصيات التي يتمني تقديمها، ومن أهمها عمل لذوي القدرات الخاصة حيث يتمتعون بقدرات خاصة وذكاء شديد.