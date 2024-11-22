عاجل.. تغييرات بجدول ترتيب الدوري بعد تعادل الأهلي وفوز بيراميدز

يستعرض «الوطن سبورت» جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم، التي جمعت الأهلي والاتحاد السكندري، وبيراميدز والبنك الأهلي، وفاركو وإنبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري NILE.

نتائج مباريات اليوم

حقق فريق بيراميدز الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 3-1.

وفاز فريق فاركو على نظيره إنبي بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وأختتمت مباريات اليوم بتعادل الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 1-1.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

1. الأهلي - 7 نقاط

2. بيراميدز - 7 نقاط

3. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

4. الزمالك - 6 نقاط

5. المصري - 4 نقاط

6. فاركو - 4 نقاط

7. سموحة - 3 نقاط

8. طلائع الجيش - 3 نقاط

9. سيراميكا كليوباترا - 3 نقاط

10. بتروجيت - نقطتين

11. فيوتشر - نقطتين

12. الجونة - نقطتين

13. غزل المحلة - نقطة

14. الإسماعيلي - نقطة

15. زد - نقطة

16. إنبي - نقطة

17. البنك الأهلي - نقطة

18. حرس الحدود - بلا نقاط