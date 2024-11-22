بعد استمرار استبعاده.. تحرك من إدارة الأهلي بشأن الصفقة الجديدة

استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي التي يترأسها مختار مختار، على مراجعة عقود المدافع يوسف أيمن، لتكون الإدارة على معرفة كاملة بوضع اللاعب مع الفريق وإمكانية إنهاء عقد الإعارة في انتقالات يناير أو استمراره لفترة جديدة.

ووفقًا لمصدر مطلع كشف، أن اللجنة رفضت التعجل في حسم مصير يوسف أيمن مدافع الفريق الأول، على خلفية استبعاده المستمر من قائمة المباريات، والتي كان أخرها في مباراة المارد الأحمر أمام الاتحاد السكندري، والتي تقام مساء اليوم.

وأكد المصدر أن لجنة التخطيط أرجأت أي أمور خاصة باللاعب في الوقت الحالي، وعدم اتخاذ أي قرارات، ومنح الفرصة كاملة أمام الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمعرفة تقييمه النهائي.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد عقد جلسة خاصة مع الجهاز الفني لمعرفة القرار النهائي بشآن اللاعب، وإمكانية رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفسخ تعاقده مع النادي، والاكتفاء بالفترة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء.

وأختتم أن اللجنة تركت الحرية كاملة للجهاز الفني خلال الفترة الحالية، لإعادة يوسف أيمن إلى مستواه مرة ثانية والاعتماد عليه، خاصة بعد ظهوره بشكل غير جيد في المباريات التي ظهر فيها.

واستبعد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، يوسف أيمن من قائمة مباراة الاتحاد التي تقام اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري NILE، والتي تنطلق في الثامنة مساء اليوم، على ستاد السلام.