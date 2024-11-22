تحرك عاجل من منافس الأهلي بأفريقيا لخطف نجم «الأحمر»

كشفت تقارير صحفية، عن العروض المقدمة لـ الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خاصة في ظل رغبة الأحمر في التخلص من اللاعب.

وقالت صحيفة «جنوب أفريقيا»: «لا يزال مستقبل بيرسي تاو في النادي الأهلي غامضا، في ظل مراقبة ناديي أورلاندو بايرتس وكايزر تشيفز لموقف صانع ألعاب البافانا بافانا».

أورلاندو بايرتس يرغب في التعاقد مع بيرسي تاو

وأوضحت الصحيفة، أن نادي أورلاندو بايرتس يسعى في التعاقد مع بيرسي تاو خلال الفترة القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

ويقع نادي أولاندو بايرتس في المجموعة الثالثة رفقة النادي الأهلي ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا استاد أبيدجان الإيفواري - أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي - شباب بلوزداد الجزائري - الأهلي.

وينتهي عقد بيرسي تاو مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق للاعب التوقيع لأي نادي خلال شهر يناير المقبل، كما استبعد من منتخب جنوب إفريقيا في الأجندة الدولية الأخيرة، بقرار من هوجو بروس المدير الفني لمنتخب «البافانا بافانا».