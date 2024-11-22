عاجل.. تحرك مفاجئ من كولر مع اللاعبين بعد تعادل الأهلي والاتحاد

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري NILE.

كولر يقرر عودة اللاعبين في حافلة الفريق لملعب التتش

وعلم «الوطن سبورت» أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر عودة اللاعبين بالكامل في حافلة الفريق لملعب التتش، بعد التعادل أمام الاتحاد السكندري.

وسيطرت حالة من الغضب والحزن على لاعبي النادي الأهلي، وحدثت معاتبة بين اللاعبين في غرفة الملابس، بعد التعادل في الدقائق الأخيرة أمام الاتحاد، وعدم نجاح الفريق في تسجيل الهدف الثاني قبل انتهاء اللقاء الذي أقيم مساء اليوم.

ترتيب الأهلي والاتحاد بعد التعادل

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد الأهلي للنقطة السابعة في المركز الأول بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري nile، بينما جاء نادي الاتحاد السكندري في المركز الثالث بالرصيد نفسه، لكن فارق الأهداف لصالح «الأحمر».