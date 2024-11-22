رئيس «الفنون التشكيلية» يوجه بتخصيص شهر أبريل من كل عام للاحتفاء بـ«الأبنودي»

قام الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية بجولة تفقدية لمتحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية بمركز أبنود بمحافظة قنا، اجتمع خلالها بجميع العاملين بالمتحف للوقوف على أهم المتطلبات والاحتياجات لضمان سير العمل بالمتحف بشكل جيد مع تعزيز البرامج الثقافية لجذب مزيد من الجماهير والبحث عن أفكار جديدة من شأنها زيادة حجم التفاعل مع المتحف وما يحتويه ويقدمه من خدمات.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة لتفعيل دور مواقعها في المحافظات، والتوجيهات المستمرة من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة بوضع أولوية للمناطق الأكثر احتياجاً للخدمات والأنشطة الفنية والثقافية.

وجّه «قانوش» بتخصيص شهر أبريل من كل عام للاحتفاء بذكرى الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي حيث يجمع الشهر ذكرى ميلاده وذكرى رحيله وأن يكون الحدث على قدر وحجم مسيرة الأبنودي وميراثه الإبداعي وتأثيره في المجال الثقافي لا سيما شعر العامية، وما تمتع به الأبنودي من خصوصية وجماهيرية واسعة في مصر والوطن العربي، ويبقى دوره البارز في حفظ وصون وتجميع الملحمة العربية الخالدة (السيرة الهلالية) شاهداً على دور مبدع وطني وقومي من الطراز الفريد.

ووجّه بتخصيص المتحف للأنشطة الداعمة لتوثيق وإحياء السيرة الهلالية من خلال أنشطة شهرية، اقترح أن يُخصص جزء من أنشطة المركز لشعر العامية تكريماً لتاريخ الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودي.

واختتم الدكتور وليد قانوش جولته بتفقد الأنشطة المقدمة والتقى بعدد من رواد المتحف والمنطقة المجاورة للوقوف على متطلباتهم ووجهات نظرهم وأصدر تعليماته الفورية بتوفير الاحتياجات الضرورية لهذا الصرح الثقافي وشد على أيدي العاملين لبذل كل جهد من أجل أبناء محافظتهم ونشر ثقافة حب الفن والوعي بدوره التوعوي والتنويري.