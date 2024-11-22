«انصراف» يفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان القاهرة السينمائي

فاز فيلم «انصراف» للمخرجة جواهر العامري، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، بعد عرضه الأول في العالم العربي، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في مسابقة الأفلام القصيرة.

فوز فيلم انصراف بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

عرض فيلم «انصراف»، في مهرجان القاهرة السينمائي بعد أن فاز في عرضه العالمي الأول بمهرجان هوليوود للأفلام القصيرة، بجائزتي أفضل مخرجة لجواهر العامري، وأفضل ممثلة للفنانة رجاء بطلة الفيلم.

تفاصيل فيلم انصراف

فيلم انصراف يحكي قصة فتاة مراهقة تحمل اسم الجادل (رجاء)، تجد نفسها مضطرة إلى التعامل مع حزنها بعد وفاة صديقتها المقربة، وعندما تضطر للمشاركة في نشاط مدرسي مُستفز يقودها لأحداث ثوران مفاجئ في المدرسة.