أحمد حلمي: مهرجان القاهرة السينمائي نقل صورة مشرفة للعالم (صور)

انطلق مساء اليوم حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 45، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما، ووزير الثقافة ورئيس دار الأوبرا ورئيس المهرجان الفنان حسين فهمي.

أحمد حلمي يكشف سبب غيابه عن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن إلي السجادة الحمراء لحضور فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة وتوزيع الجوائز، وكان من بينهم الفنان أحمد حلمي، الذى خطف الأنظار فور دخوله على الريد كاربت لحفل الافتتاح أمام عدسات الكاميرات، أعرب له عن حبه لهم وتقديره لمجهودهم في نقل فعاليات المهرجان للعالم بصورة مشرفة.

أحمد حلمي يوجه رسالة شكر للفنان حسين فهمي

وأوضح الفنان أحمد حلمي، خلال لقائه مع قناة dmc على هامش حضوره حفل الختام، أنه لم يتمكن من حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، لسفره خارج مصر، وبالتالي لم يستطع مشاهدة أي من الأفلام المشاركة، موجهًا الشكر للفنان حسين فهمي على دعمه للقضية الفلسطينية بالمهرجان وتقديم دورة مشرفة بأفلام من مختلف دول العالم تحمل جميعها رسائل إيجابية.