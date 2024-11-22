عاجل.. وفاة والدة مي عز الدين بعد صراع مع المرض

رحلت عن عالمنا، منذ قليل، والدة الفنانة مي عز الدين بعد صراع طويل مع المرض، حسبما أكدت الفنانة، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، نهال عنبر لـ«الوطن».

أزمة والدة مي عزالدين الصحية

وطالبت الفنانة مى عز الدين منذ أيام، عبر خاصية ستوري عبر حسابها على موقع إنستجرام، الدعاء لوالدتها بسبب تعرضها لأزمة صحية.

وكتبت مي عز الدين: أرجو الدعاء لوالدتى، وأثار منشور مي عز الدين قلق جمهورها ومحبيها.

مرض والدة مي عز الدين

وفي يونيو الماضي طالبت مي عزالدين الدعاء لوالدتها من خلال منشور كتبت فيه مي عز الدين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، قائلة: «أرجو الدعاء لأمي بالشفاء».