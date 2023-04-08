مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17.. مي عزالدين تخبر والدها بنيتها الزواج من أمير كرارة

شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17 على شاشة DMC، حوارا بين «راوية» مي عز الدين، ووالدها الأستاذ أمين، حيث أخبرت راوية والدها نيتها الزواج هي و«طه القماش» أمير كرارة.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17 شهدت أيضا إقناع الأستاذ أمين لـ «راوية» بعدم التعلق بطه القماش وعدم السماع لأحاديثه عن رشاد الحرامى، خاصة بعدما شارك الأستاذ أمين رشاد الحرامى.

وبعد تنازل الأستاذ أمين عن نصيبه لابنته راوية فى السوق لتصبح شريكة لرشاد الحرامى، تفاجئ راوية والدها بنيتها بيع نصيبها خاصة أنها دخلت السوق من أجل طه القماش.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.