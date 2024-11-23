كيف تحدثت مي عز الدين عن والدتها قبل رحيلها؟

علاقة صداقة قوية تربط الفنانة مي عزالدين بوالدتها، التي رحلت عن عالمنا منذ ساعات، بعد صراع طويل مع مرض الكلى.

وكانت آخر كلمات مي عزالدين عن والدتها خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية: «ماما بتستحملني كتير، الست دي شافت المشوار كله، وأنا تعبتها من أول ما الشغلانة المتعبة دي استهوتني، وهي بتيجي تقعد معايا في التصوير، بـ18 ساعة وأكتر».

وأضافت مي عزالدين: «هي مبتسنيش خالص وأنا مش عايزة أبقى من غيرها، وبكون مرتاحة نفسياً وهي معايا في اللوكشن».

وفاة والدة مي عزالدين بعد صراع مع المرض

رحلت عن عالمنا منذ قليل والدة الفنانة مي عزالدين بعد صراع طويل مع المرض، حسبما أعلن الفنان خالد سرحان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أزمة والدة مي عزالدين الصحية

كانت الفنانة مي عزالدين قد أعلنت منذ أيام تعرض والدتها لأزمة صحية شديدة عبر خاصية «الستوري» على حسابها في موقع «إنستجرام»، وطلبت من جمهورها الدعاء لها.

وكتبت مي عزالدين: «أرجو الدعاء لوالدتي»، وقد أثار منشور مي عزالدين قلق جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، خاصة أن مي تربطها علاقة قوية جداً بوالدتها.