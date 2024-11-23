بعد وفاتها.. من هي والدة مي عز الدين؟

غيب الموت، منذ قليل، والدة الفنانة مي عز الدين بعد صراع طويل مع المرض، تاركة مواقف إنسانية ما زالت عالقة في ذاكرة ابنتها.

من هي والدة مي عز الدين؟

والدة مي عز الدين كانت مدير أعمالها ومستشارتها الفنية، وكانت ترافقها في كل مكان، ورغم أن والدتها كانت مسيحية الديانة، إلا أنها حرصت على تنشئة ابنتها على الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي، وكانت تشجعها على الصلاة والصيام.

ذكرت مي في تصريحات تلفزيونية أن والدتها لعبت دورًا أساسيًا في غرس القيم الدينية لديها، وقالت إن والدتها كانت تقرأ عن الدين الإسلامي لتساعدها في فهمه وتطبيق تعاليمه بشكل صحيح، رغم اختلاف ديانتها.

دعمها في الأدوار الفنية

كما أشارت مي عز الدين إلى أن والدتها كان لها فضل كبير في تجسيدها شخصية «نانسي» بمسلسل آدم مع الفنان تامر حسني، إذ جسدت دور فتاة مسيحية، مؤكدة أن والدتها قدمت لها نصائح قيمة ساعدتها في أداء الدور بصدق وإقناع.

وفاة والدة مي عز الدين

رحلت عن عالمنا، منذ ساعات، والدة الفنانة مي عز الدين بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما أعلنت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».