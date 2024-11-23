تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدة مي عز الدين

توفيت والدة الفنانة مي عز الدين بعد صراع طويل مع المرض، إذ كانت قد أُدخلت المستشفى إثر تدهور حالتها الصحية في الفترة الأخيرة، بسبب خضوعها لجلسات غسيل الكلى.

اللحظات الأخيرة في حياة والدة مي عز الدين

وحرصت مي عز الدين خلال الفترة الأخيرة على طلب الدعاء من جمهورها لوالدتها، إذ أعلنت مرارًا عن مرور والدتها بأزمة صحية شديدة.

وقضت مي عز الدين معظم وقتها بجوار والدتها، التي تربطها بها علاقة قوية جدًا، واعتذرت عن عدد من الأعمال الفنية من أجل البقاء إلى جانبها، لكن لفظت والدتها أنفاسها الأخيرة داخل إحدى المستشفيات منذ ساعات، وسط حزن شديد من الفنانة.

مرض والدة مي عز الدين

اشتهرت مي عز الدين بحرصها على إبقاء حياتها الشخصية بعيدًا عن الأضواء، لكنها اضطرت للإعلان عن مرض والدتها وطلب الدعاء لها من جمهورها، وبدأت في مايو الماضي نشر منشورات تطالب بالدعاء لوالدتها، التي كانت تعاني من مرض الكلى وتخضع لجلسات غسيل مستمرة، حتى تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.