بدأ من الإسكندرية.. مواعيد وأماكن سوق اليوم الواحد في 3 محافظات

يشهد مشروع «سوق اليوم الواحد» توسعًا جديدًا بعدما بدأ في الإسكندرية، حيث أعلنت الجهات المختصة إطلاق المبادرة في القاهرة والمنوفية، لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل سوق اليوم الواحد في المحافظات الثلاثة؛ للتسهيل على المواطنين بحسب الإعلان الرسمي.

سوق اليوم الواحد بالإسكندرية

- التوقيت: يقام سوق اليوم الواحد أو ما يسمى سوق المزارعين يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة 10 صباحا إلى 5 مساءا.

- الموقع: جراج سينما أمير بمنطقة محطة الرمل، في قلب المدينة.

- المزايا: يقدم السلع الغذائية والمنتجات الأساسية بخصومات تصل إلى 40%.

سوق اليوم الواحد بالقاهرة

تشهد القاهرة مكانين لسوق اليوم الواحد في مدينة نصر وحلوان حيث يفتحوا أبوابه يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

وتتواجد الأسواق في:

- بجوار حي حلوان.

- أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر، بالقرب من بوابة 10 و11 بقاعة المؤتمرات.

و يشمل مجموعة متنوعة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة لدعم الأسر في ظل ارتفاع الأسعار.

سوق اليوم الواحد بالمنوفية

- التوقيت: يُنظم يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

- المواقع: بالتنسيق مع الوحدات المحلية، تم تخصيص أماكن مناسبة في مراكز المحافظة لإقامة السوق، مع تخصيص مقر أو اثنين في كل مركز حسب احتياجات المواطنين.

- المزايا: يوفر السلع الغذائية الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص بأسعار أقل من السوق المحلية.

أهداف سوق اليوم الواحد

تأتي مبادرة «سوق اليوم الواحد» ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، حيث تهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بالإضافة إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا من خلال تقديم منتجات ذات جودة بأسعار مناسبة، وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية من خلال بديل اقتصادي مناسب.