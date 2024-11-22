أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة في سوق اليوم الواحد بالقاهرة

أعلنت محافظة القاهرة استمرار أسواق اليوم الواحد كل يوم جمعة بأسعار مخفضة، ويبدأ من الساعة السابعة صباحا حتى الخامسة مساء، ويوفر مختلف السلع والخضراوات والفاكهة، مشيرة إلى إقامة سوقين لليوم الواحد بحلوان ومدينة نصر اليوم.

قائمة الأسعار في سوق اليوم

وجاءت قائمة الأسعار في سوق اليوم الواحد كالتالي:

السكر كيلو 30 جنيها

الأرز 27 جنيها

طبق البيض 150 جنيها

أسعار الخضراوات

ليمون مالح كيلو 20 جنيها

جزر كيلو 20 جنيها

باذنجان رومي كيلو 8 جنيهات

فلفل رومي كيلو 15 جنيها

بطاطا كيلو 7.50 جنيه

كوسة 15 جنيها

بنجر كيلو 15 جنيها

كابوتشا عدد واحد 12.50جنيه

خيار كيلو 15 جنيها

- بصل أحمر 2 كيلو 27 جنيها

أسعار الفاكهة في سوق اليوم الواحد

- رمان كيلو 25 جنيها

-يوسفي سكري 20 جنيها

-برتقال بقشرة 15 جنيها

- بلح طبق 35 جنيها

-موزبلدى 20 جنيها

- كانتلوب 30 جنيها