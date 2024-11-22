رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة في سوق اليوم الواحد بالقاهرة

كتب:

وائل فايز
03:35 م | الجمعة 22 نوفمبر 2024
أسعار الفاكهة

أسعار الفاكهة

أعلنت محافظة القاهرة استمرار أسواق اليوم الواحد كل يوم جمعة بأسعار مخفضة، ويبدأ من الساعة السابعة صباحا حتى الخامسة مساء، ويوفر مختلف السلع والخضراوات والفاكهة، مشيرة إلى إقامة سوقين لليوم الواحد بحلوان ومدينة نصر اليوم.

قائمة الأسعار في سوق اليوم

وجاءت قائمة الأسعار في سوق اليوم الواحد كالتالي:

السكر كيلو 30 جنيها

الأرز 27 جنيها

طبق البيض 150 جنيها

أسعار الخضراوات

ليمون مالح كيلو 20 جنيها

جزر كيلو 20 جنيها

باذنجان رومي كيلو 8 جنيهات

فلفل رومي كيلو 15 جنيها

بطاطا كيلو 7.50 جنيه

كوسة 15 جنيها

بنجر كيلو 15 جنيها

كابوتشا عدد واحد 12.50جنيه

خيار كيلو 15 جنيها

- بصل أحمر 2 كيلو 27 جنيها

أسعار الفاكهة في سوق اليوم الواحد 

 - رمان كيلو 25 جنيها

-يوسفي سكري 20 جنيها

-برتقال بقشرة 15 جنيها

- بلح طبق 35 جنيها

-موزبلدى 20 جنيها

- كانتلوب 30 جنيها

اقرأ المزيد:

محافظة القاهرة تنظم حفل تجهيز 400 عروسة اليوم

محافظة القاهرة تعلن طرح 15 قطعة أرض سكنية للبيع في المزاد العلني

بتخفيضات أكثر من 30%.. محافظة القاهرة تطلق معرض «بازار 2» غدا

محافظة القاهرة: إزالة أعمال مخالفة بحديقة أرض الجولف شرق مدينة نصر
بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.