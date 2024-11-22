أسعار الأدوات المدرسية في سوق اليوم الواحد 2024 بمحافظة المنوفية.. تخفيضات كبيرة 

يتطلع المواطنون إلى الاستفادة من التخفيضات الكبيرة التي يقدمها سوق اليوم الواحد في المنوفية، تزامنًا مع افتتاحه، وشراء المواد الغذائية الأساسية والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وذلك في ظل اهتمام الحكومة المصرية بتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين خصوصا محدودي الدخل.

سوق اليوم الواحد 2024 محافظة المنوفية

وأكد المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين لـ«الوطن»، أن التخفيضات تبدأ من 20% وتصل إلى 30% في منافذ سوق اليوم الواحد 2024 محافظة المنوفية بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، كما أنه تم التعاقد مع القطاع الخاص والمزارعين لكي يتم توفير كافة السلع الغذائية مع تخفيض الأسعار عن السوق الخارجي، مما أدى إلى إقبال المواطنين على شراء الاحتياجات اللازمة لهم خلال الأيام الماضية.

توافر جميع السلع الغذائية

وتابع «عز الدين»، أنه جرى توفير كافة المواد الغذائية في سوق اليوم الواحد بداية من السلع الاستراتيجية مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة، بالإضافة إلى اللحوم الحمراء الطازجة والدواجن والأسماك والمجمدات بجميع أنواعها، فضلا على وجود جميع أصناف الخضروات والفاكهة بالتعاون مع المزارعين والتجار.

أسعار الأدوات المدرسية

- سعر الكراسة: 5 جنيهات

- سعر الكشكول: 8 جنيهات

- سعر القلم الجاف: 4 جنيهات

- سعر القلم الرصاص: 2 جنيه

- سعر الكشكول السلك: 10 جنيهات

- سعر الزمزمية تبدأ من: 7 جنيهات

- سعر الشنطة المدرسية تبدأ من: 100 جنيه

أسعار السلع الغذائية في سوق اليوم الواحد

- لتر الزيت: 50 جنيها

- كيلو السكر: 30 جنيها

- كيلو الأرز: 24 جنيها

- كيلو المكرونة: 23 جنيها

- كيلو الدقيق: 17 جنيها

- كيلو السمنة: 85 جنيها

- كيلو الجبنة: 90 جنيها

- ربع الشاي: 40 جنيها

- كيلو العدس: 45 جنيها

- كيلو اللوبيا: 52 جنيها

- كرتونة البيض: 150 جنيها

أسعار اللحوم والأسماك

- كيلو اللحمة الكبيرة: 200 جنيه

- كيلو اللحمة الصغيرة: 260 جنيها

- كيلو سمك السردين: 70 جنيها

- كيلو السمك التونة: 80 جنيها

- كيلو السمك الشوكة: 100 جنيه.