حزن في الوسط الفني.. 3 وفيات خلال 48 ساعة

شهد الوسط الفني حالة من الحزن الشديد خلال الـ48 ساعة الماضية، بسبب عدة وفيات داخل هذا المجال، ما جعل الحزن يخيم على صفحات نجوم الفن والسوشيال ميديا.

وفاة الفنان عادل الفار

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الفنان عادل الفار عن عمر 63 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان، حيث أصيب بسرطان الكبد منذ فترة، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بعد وفاة نجله، وامتداد المرض إلى عدد من أعضاء جسده. ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل العناية المركزة في أحد المستشفيات بسبب نقص الأوكسجين وارتفاع درجة حرارة جسمه المستمر، حسبما أعلن مصدر مقرب منه في تصريحات مع «الوطن»..

وفاة الملحن محمد رحيم

توفي الملحن محمد رحيم بشكل مفاجئ منذ قليل، وأعلن الفنان تامر حسني الخبر عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلاً: «سبحان من له الدوام، أخي وصديقي الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، نسألكم الدعاء له بالرحمة والفاتحة».

وفاة والدة مي عز الدين

كما رحلت عن عالمنا منذ ساعات والدة الفنانة مي عز الدين، بعد صراع طويل مع المرض، إذ كانت تعاني من مشاكل في الكلى وتخضع لجلسات غسيل.