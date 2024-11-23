بهاء الدين محمد عن وفاة محمد رحيم: تعرض لضغوط

حالة من الصدمة والحزن سيطرت على الوسط الفني، بعد إعلان وفاة الملحن محمد رحيم عن عمر يناهز 45 عامًا، وكان سبب وفاته تعرضه في الشهور الأخيرة لذبحة صدرية، لكنه تعافى منها، وفي الأيام الأخيرة كان متفاعلًا مع جمهوره.

اللحظات الأخيرة في حياة محمد رحيم

الشاعر بهاء الدين محمد كشف عبر صفحته على «فيسبوك» عن اللحظات الأخيرة في حياة الملحن محمد رحيم، موضحًا أنه تعرض لحالة من الضغط كانت سببًا في الوفاة بشكل مفاجئ، مضيفًا: «محمد رحيم ارتاح خلاص، تمن الضغط على الإحساس .. الموت؟!، اللهم ارحمه واغفر له وأعف عنه».

وكان الملحن محمد رحيم نشر في الساعات الأخيرة قبل وفاته صورة عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكتب عليها «رحيمات»، وبدا عليه التعب لكنه كان متفاعلًا مع المغنيين الذين ينشرون أغانيه التي لحنها لهم مثل نانسي عجرم.

سبب وفاة محمد رحيم

وكشف محمد رحيم قبل وفاته أنه تعرض الملحن مؤخرًا لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب.

وبعد إجراء العملية، خرج من المستشفى وطمأن جمهوره عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، قائلاً: «بطمنكم عليه والحمد لله، أجريت عملية بسيطة (قسطرة)، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله».

وتعرض لأزمة صحية جديدة في الساعات الماضية، ليفارق الحياة تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا، وفق ما أعلن الفنان تامر حسني عبر صفحته على فيسبوك.