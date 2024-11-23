ضبط 250 مخالفة تموينية في حملة على الأسواق والمخابز بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ضبط 250 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على الأسواق والمخابز البلدية، وذلك بالتعاون بين مديرية التموين مع مديريات الطب البيطرى والصحة وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والجهات المعنية، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لكل أشكال الغش التجاري والممارسات الاحتكارية.

حملات رقابية على المخابز والأسواق

ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبدالنعيم، وكيل وزارة التموين، تشكيل حملة مكبرة برئاسة مصطفى عبدالحكيم دربالة، مدير عام الرقابة التموينية، وبمشاركة مفتشي الإدارات المختلفة، أسفرت الحملة عن تحرير 109 محاضر لمخالفات في مجال المخابز البلدية تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم مطابقة المواصفات، والتصرف في دقيق بلدي مدعم، إلى جانب عدم الإعلان عن التعليمات وعدم وجود ميزان حساس.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأضاف وكيل الوزارة انه تم خلال الحملة ضبط 133 مخالفة في مجال الأسعار والأسواق حيث شملت المخالفات بيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية والغش التجاري، بالإضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من السلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي وعدم ممارسة النشاط وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وتحرير 8 مخالفات في مجال المواد البترولية لعدم الالتزام بالقوانين المنظمة.