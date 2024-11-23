شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 23-11-2024 في البنوك المصرية المختلفة، حالة من الاستقرار، إذ سجلت العملة الإمارتية اليوم في البنك المركزي المصري 13.53 جنيه للبيع، و13.50 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث معلن عبر مواقع البنوك الرسمية، كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري 13.53 جنيه للبيع، و13.49 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

في حين سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت في بنك مصر 13.53 جنيه للبيع، و13.49 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

أما سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت في بنك الإسكندرية فسجل 13.53 جنيه للبيع، و13.49 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت في بنك القاهرة، سجل 13.53 جنيه للبيع، و13.50 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك المصرف المتحد

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت في بنك المصرف المتحد ، 13.53 جنيه للبيع، و13.23 جنيه للشراء.